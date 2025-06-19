Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручения по расследованию уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей медиками в Татарстане после видеообращения жительницы Набережных Челнов. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил ускорить дело о заражении ребенка в больнице в Татарстане

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин поручил ускорить дело о заражении ребенка в больнице в Татарстане

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Женщина обратилась к главе СКР по факту заражения ее несовершеннолетнего ребенка инфекцией в больнице, что привело к осложнениям. В видео она выразила недовольство затяжным характером расследования.

Следственные органы СК по Татарстану ведут уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в СЭЦ СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому принять меры к скорейшему завершению расследования и доложить о результатах. Исполняющему обязанности директора СЭЦ СК России поручено ускорить проведение экспертизы. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов