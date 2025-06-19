Более 2 млрд вложит T2 в сотовую инфраструктуру в Новосибирской области

Оператор мобильной связи T2 (до 4 сентября 2024 года «Tele2») в ближайшие три года инвестирует 2 млрд руб. в развитие сотовой инфраструктуры и цифровых проектов Новосибирской области. Соответствующее соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики региона стороны подписали сегодня в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания планирует развивать цифровые проекты, высокоскоростной интернет и сотовую связь четвертого поколения. Областное правительство намерено оказывать оператору поддержку во внедрении технологий.

T2 оказывает услуги в 69 регионах страны, указано на сайте компании. По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн пользователей с учетом пользователей виртуального сотового оператора (MVNO) «Ростелекома». T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов.

Лолита Белова