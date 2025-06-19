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38 тысячам ярославцев ограничили выезд за рубеж

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ярославской области сообщило, что более 38 тыс. ярославцев не смогут выехать за границу этим летом из-за долгов. Ведомство призывает граждан заранее проверить свои финансовые обязательства перед планированием отпусков.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На данный момент ограничение на выезд из России наложено на 38 488 должников. Среди них 8 844 человека — неплательщики алиментов. Запрет касается тех, кто не выплачивает алименты, не возмещает ущерб или вред здоровью, а также тех, кто имеет долги свыше 10 тыс. руб. за моральный вред и свыше 30 тыс. руб. за другие обязательства.

УФССП отмечает, что эта мера эффективна для мотивации оплаты задолженностей. За прошедший период 2025 года граждане, ограниченные в праве выезда, выплатили 160 млн 192 тыс. руб., из которых 4 млн 962 тыс. руб. по алиментам. Ведомство рекомендует жителям Ярославской области ответственно подходить к планированию отпуска и проверять наличие долгов на сайте УФССП.

Антон Голицын

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