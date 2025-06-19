Более 3 млрд рублей будет вложено в развитие Волгодонска до конца 2027 года

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ростовской области и заключило соглашение с госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Здесь уточнили, что документ предусматривает инвестиции в социальные и инфраструктурные объекты Волгодонска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Первая договоренность, которую Ростовская область достигла на площадке ПМЭФ-2025, касалась вопросов комплексного развития города атомщиков. Сегодня, 19 июня, протокол по реализации соглашения подписали врио губернатора Дона Юрий Слюсарь и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В соответствии с документом, с 2025 года по 2027-й на обновление школ и детсадов, объектов культуры, модернизацию инфраструктуры здравоохранения, капремонт городских дорог, благоустройство общественных пространств, оборудование спортплощадок, разработку мастер-плана развития Волгодонска будет направлено почти 3,2 млрд руб. Это бюджетные и внебюджетные средства.

По словам Юрия Слюсаря, правительству региона удалось договориться с «Росатом» о серьезной работе, которая позволит заметно улучшить ситуацию в третьем по численности городе региона, повысит здесь качество жизни. «Хорошо, что площадка ПМЭФ помогает нам решать не только инвестиционные задачи, которые укрепляют экономику региона, но и важные социальные, о чем нас просят жители», – подчеркнул глава региона.

По мнению Алексея Лихачева, подписание протокола – важный шаг по планомерному развитию Волгодонска. «Мы уверены, что совместная с правительством Ростовской области работа позволит не только реализовать масштабные инфраструктурные проекты, но и создать дополнительные условия для социального развития. Для нас принципиально важно, чтобы “атомные” города становились примером комплексного развития и инновационного подхода к формированию городской среды», – пояснил Алексей Лихачев.

ГК «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС. Также в сфере деятельности корпорации – производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований.

Владимир Андреев