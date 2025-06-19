Челябинская прокуратура проверит обстоятельства падения крана на стройке

Прокуратура Калининского района Челябинска проверит информацию в публикациях СМИ о падении крана на строительной площадке футбольного манежа на Университетской набережной, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Падение крана произошло утром 19 июня, сообщил «Ъ-Южный Урал» представитель подрядной организации «Астрастройинвест». Пострадавших и повреждений нет. Комиссия компании выяснит причины инцидента.

Сотрудники надзорного ведомства, привлекая профильные органы, оценят соблюдение требований законодательства о градостроительстве, промышленной безопасности и охране труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска