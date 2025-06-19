Спрос на долгосрочную аренду квартир в Ростове-на-Дону вырос на 4%

В Ростове-на-Дону фиксируют рост предложения жилья для долгосрочной аренды. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации платформы, количество доступных однокомнатных квартир в столице региона увеличилось на 52%, двухкомнатных — на 81%, трехкомнатных — на 66%, а студий — на 53%. Уточняется, что на рынке аренды наибольшую долю составляют однокомнатные квартиры — 51%. Двухкомнатное жилье занимает 24% предложения, студии — 18%, трехкомнатные квартиры — 7%.

Кроме того, по сравнению с маем 2024 года, интерес арендаторов вырос в среднем по стране на 9%. В Ростове-на-Дону за аналогичный период спрос на долгосрочную аренду квартир поднялся на 4%. В городе зафиксирован повышенный интерес к найму студий — рост составил 15%, трехкомнатных квартир — 13%, однокомнатных — 1%.

По данным источника, средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Ростове-на-Дону составляет 29 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев