Арбалет, ружья и патроны изъяла полиция у нижегородца

Полицейские изъяли у ранее не судимого 47-летнего нижегородца три ружья, арбалет, ствол с ударно-спусковым механизмом и деревянным ложе, более 300 патронов и девять банок с сыпучим веществом черного и серого цвета. Часть из этого хранилась у жителя незаконно в квартире на улице Горького в Нижнем Новгороде и в доме в селе Зиняки Городецкого округа, сообщили в региональном управлении МВД.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Елена Ковалева