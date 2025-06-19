В Таганроге убирают улицы для себя и для туристов

Межведомственная комиссия администрации города Таганрога проинспектировала состояние архитектурных объектов и озеленения Октябрьской площади. Об этом в своем телеграм-канале написала Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог

«Напомню, что в 2019 году была проведена масштабная реконструкция, превратившая площадь в живописный зеленый уголок»,— пояснила глава Таганрога.

По словам градоначальницы, каждую осень и весну здесь проводятся акции по высаживанию деревьев. И теперь это прекрасное место, где хочется проводить время с семьей и друзьями.

«С Октябрьской площади прошли пешком по ул. Фрунзе — одной из визитных карточек Таганрога. Здесь расположены лучшие музеи города— «Дворец Алфераки» и музей «Градостроительство и быт Таганрога». Здесь можно ощутить уникальную атмосферу города, где история переплетается с современностью»,— приводятся в сообщении слова госпожи Камбуловой.

В результате осмотра, комиссия поручила муниципальным службам привести в порядок клумбы, убрать территорию и газоны вдоль всего маршрута.

В своем аккаунте глава Таганрога обратилась к жителям и представителям бизнес-сообщества с просьбой активно подключаться к работе по приведению в порядок прилегающих зон вокруг жилых домов и коммерческих объектов.

Валентина Любашенко