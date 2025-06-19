В центре Ярославля снесут аварийный дом

В Ярославле расселят аварийный многоквартирный дом №16а на улице Комсомольской. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Здание построено в 1918 году, пять лет назад его признали аварийным и подлежащим сносу. Однако до сих пор здание не расселено. Ввиду этого подписанное постановление подразумевает изъятие земельного участка у собственников и жилые помещения в доме.

Два года назад Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме. Еще в 2016 году износ дома составлял 70%.

Алла Чижова