СКР признал потерпевшими от преступлений ВСУ 57 тыс. жителей Курской области
Следственный комитет России (СКР) признал потерпевшими от преступлений украинских военнослужащих 57 тыс. жителей Курской области. Все они допрошены следователями военных и территориальных следственных органов. Это следует из доклада, представленного главе ведомства Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Мариуполе.
На совещании также были представлены данные: с 2014 года СКР возбудил более 7,3 тыс. уголовных дел о «преступлениях киевского режима». В пресс-службе ведомства уточнили, что в это число входят преступления против представителей руководства и силовых структур Украины, а также членов радикальных националистических объединений.
Сейчас СКР завершил расследование в отношении 637 человек, 577 фигурантам вынесены обвинительные приговоры. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 63 осужденным.