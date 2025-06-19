Спрос на длительную аренду квартир в Краснодаре вырос на 13%

По данным «Авито Недвижимости», в мае 2025 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Краснодаре вырос на 13% к аналогичному периоду прошлого года. В целом по стране интерес арендаторов увеличился на 9%, при этом наибольший прирост зафиксирован во Владивостоке (+47%), Барнауле (+21%) и Грозном (+19%). В Краснодаре активнее всего искали однокомнатные квартиры (+12%), двухкомнатные (+14%), интерес к трехкомнатным и студиям увеличился скромнее — на 2 и 1% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Предложение на платформе за год расширилось на 36%; в краевом центре прирост составил 79%. Число объявлений о сдаче студий в городе поднялось на 97%, однокомнатных — на 90%, «двушек» — на 75%, «трешек» — на 48%. Структура краснодарского рынка выглядит так: 57% приходится на однокомнатные варианты, 22% — на двухкомнатные, 16% — на студии, 5% — на квартиры с тремя комнатами.

Средняя ставка аренды в Краснодаре сохранилась на уровне прошлого года и составляет 25 тыс. руб. в месяц. Для сравнения: в Москве показатель равен 73 тыс. руб., в Сочи — 60 тыс. руб., в Хабаровске — 45 тыс. руб. Самое доступное жильё по итогам мая предлагалось в Брянске (19,5 тыс. руб.), Ульяновске, Калуге и Ярославле (по 22 тыс. руб.). Nationwide, рост предложения лидирует в Томске (+89%) и Воронеже (+81%); в Москве выбор увеличился на 22%, в Санкт-Петербурге — на 31%.

Вячеслав Рыжков