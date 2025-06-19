Ростовский «Астон» выиграл суд у компании-тезки из Химок

Ростовская агрокомпания «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» Вадима Викулова через суд запретила предприятию из Химок использовать идентичное название. Причиной судебного разбирательства стало мошенничество подмосковной фирмы, воспользовавшейся репутацией донского производителя для обмана зарубежных партнеров. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу «Астон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предоставленной информации, казахстанская компания «ТОО ImTec Service» перечислила химкинскому предприятию аванс в размере 1,5 млн руб. за поставку подсолнечного масла, которая так и не состоялась.

«Не исключено существование других пострадавших — их количество станет известно в течение года по мере поступления исков. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело»,— поясняют в сообщении.

По словам господина Викулова, Московское юридическое лицо действовало с 2014 года под названием «Вектор», но в 2024 году сменило наименование на «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты». Одиннадцать направлений деятельности химкинского предприятия совпадают с профилем ростовской компании, включая производство растительных масел и оптовую торговлю зерном.

Суд применил закон, прямо запрещающий использование чужого фирменного наименования для ведения аналогичных видов деятельности. Решающим фактором стало то, что компания Вадима Викулова зарегистрировала торговое название раньше — в 2009 году.

Согласно постановлению, ответчик должен в течение десяти дней либо изменить название, либо отказаться от его применения в совпадающих сферах деятельности. Решение вступит в силу в начале июля при отсутствии апелляции.

По данным СПАРК-Интерфакса, московское предприятие «Вектор» в последние годы демонстрировало минимальную выручку от 6 тысяч до 1,5 млн руб. и работало убыточно. Однако в год смены названия доходы составили рекордные 5,95 млн руб. За этот период собственник менялся дважды: основатель Армен Заврадян передал управление Артему Ли, который впоследствии уступил контроль Артемию Обухову. Ребрендинг произошел при новом владельце, о котором публичная информация отсутствует.

Валентина Любашенко