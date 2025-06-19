В Самарской области за неделю подешевели свекла, капуста и сахар

Цены на ряд товаров в Самарской области снизились за минувшие семь дней. В регионе за неделю подешевел ряд продуктов, среди них — белокочанная свежая капуста (на 4,6%; 58,8 руб. за один кг), сахар-песок (на 3%; 66,4 руб. за 1 кг) и столовая свекла (на 1,7%; 82,4 руб. за 1 кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также в отчетном периоде в регионе снизилась стоимость репчатого лука (на 6,2%; 64,4 руб. за 1 кг), моркови (на 2,7%; 63,6 руб. за 1 кг) и свежих помидоров (на 3,2%; 180,9 руб. за один кг). Кроме того, в Самарской области за это время подешевели куриные яйца: десяток стоит в среднем 75,9 руб.

Георгий Портнов