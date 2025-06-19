В Тольятти с УК взыскали компенсацию за травмирование юного фехтовальщика

В Тольятти суд взыскал с управляющей компании моральный вред в пользу несовершеннолетнего спортсмена, получившему травму вследствие ненадлежащей очистки придомовой территории от снега и наледи. Об этом сообщили в прокуратуре Комсомольского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Пятиклассник поскользнулся у дома № 61А на ул. Лизы Чайкиной и получил перелом кости предплечья, что повлекло длительное лечение. Ученик пропускал занятия в школе и не мог заниматься фехтованием, в том числе участвовать в соревнованиях.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление к управляющей организации о компенсации морального вреда и уплате штрафа.

Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав компенсацию в размере 40 тыс. руб. и штраф в размере 20 тыс. руб.

Алексей Алексеев