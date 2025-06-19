В Мензелинском районе водитель въехал в стоящий грузовик и погиб

В Мензелинском районе 54-летний водитель Lada врезался в стоявший на краю дороги грузовой автомобиль и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мензелинском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Мензелинском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость движения. Грузовик находился на краю проезжей части из-за поломки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Анар Зейналов