В Мензелинском районе водитель въехал в стоящий грузовик и погиб
В Мензелинском районе 54-летний водитель Lada врезался в стоявший на краю дороги грузовой автомобиль и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.
В Мензелинском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан
По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость движения. Грузовик находился на краю проезжей части из-за поломки.
Обстоятельства ДТП выясняются.