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В Мензелинском районе водитель въехал в стоящий грузовик и погиб

В Мензелинском районе 54-летний водитель Lada врезался в стоявший на краю дороги грузовой автомобиль и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.

В Мензелинском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Мензелинском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Мензелинском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость движения. Грузовик находился на краю проезжей части из-за поломки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Анар Зейналов

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