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В Анапе приостановили работу двух парков аттракционов

Судебные приставы приостановили деятельность двух парков аттракционов в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Причиной приостановления работы парков стали нарушения правил эксплуатации стационарной и нестационарной техники. Объекты расположены на улицах Красноармейской и Гребенской города-курорта.

Приставы опечатали аттракционы. Пока все нарушения не будут устранены и не будет получено разрешение на возобновление работы, аттракционы будут закрыты.

Алина Зорина

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