В Анапе приостановили работу двух парков аттракционов
Судебные приставы приостановили деятельность двух парков аттракционов в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю
Причиной приостановления работы парков стали нарушения правил эксплуатации стационарной и нестационарной техники. Объекты расположены на улицах Красноармейской и Гребенской города-курорта.
Приставы опечатали аттракционы. Пока все нарушения не будут устранены и не будет получено разрешение на возобновление работы, аттракционы будут закрыты.