В Анапе приостановили работу двух парков аттракционов

Судебные приставы приостановили деятельность двух парков аттракционов в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Причиной приостановления работы парков стали нарушения правил эксплуатации стационарной и нестационарной техники. Объекты расположены на улицах Красноармейской и Гребенской города-курорта.

Приставы опечатали аттракционы. Пока все нарушения не будут устранены и не будет получено разрешение на возобновление работы, аттракционы будут закрыты.

Алина Зорина