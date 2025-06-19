Дилера с 25 кг наркотиков задержали силовики в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители задержали дилера с 25 кг наркотиков. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных веществ (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным полиции, фигурант дела на протяжении нескольких лет был оптовым наркокурьером. По указанию куратора он получал крупные партии наркотиков, которые хранил в арендованной квартире. В ходе обысков следователи изъяли у дилера мефедрон, гашиш, метамфетамин, МДМА, кокаин и амфетамин.

Кроме того, оперативники установили тайники, которые задержанный организовал в селе Сокур, а также в лесных массивах Заельцовского района Новосибирска.

Александра Стрелкова