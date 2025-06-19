В Ярославской области растет популярность частичной занятости

В Ярославской области среди ищущих работу и работодателей растет популярность частичной занятости. По данным hh.ru, число желающих работать в таком формате увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом. Работодатели разместили более 2,8 тыс. вакансий с частичной занятостью, а интерес соискателей к таким вакансиям вырос на 3%.

Наиболее востребованы вакансии для продавцов-консультантов, кассиров и курьеров. Также в списке популярных профессий врачи, учителя, мерчандайзеры, водители и упаковщики. Водители могут зарабатывать до 167 тыс. руб. в месяц, курьеры — до 150 тыс. руб., а врачи — до 119 тыс. руб. Средний доход «частичников» составляет 44,5 тыс. руб.

Частичную занятость чаще выбирают соискатели от 19 до 30 лет, стремясь увеличить доход. На втором месте — подростки от 14 до 18 лет, а на третьем — старшее поколение от 60 лет. Основной мотиватор — возможность регулировать рабочий график.

Работодатели по-разному относятся к частичной занятости. Если работник временно участвует в проекте, это воспринимается положительно, так как помогает закрывать кадровые потребности. Однако большинство работодателей (67%) негативно относятся к подработке своих сотрудников, а 19% активно отслеживают такую деятельность. Если факт подработки выявляется, 10% компаний предлагают внутреннюю подработку.

Антон Голицын