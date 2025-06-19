МТС-банк стал первым банком-партнером Национальной системы платежных карт в пилотном проекте оплаты счетов через систему быстрых платежей при помощи умной колонки. Прототип технологии презентовали на площадке Петербургского международного экономического форума. Оплата производится через голосовую команду: умная колонка самостоятельно запрашивает данные по счетам и выполняет операцию. Для этого необходимо заранее привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис. По словам председателя правления МТС-банка Эдуарда Иссопова, компания активно развивает направление daily banking — сервисы для комфортной оплаты ежедневных потребностей, и в сотрудничестве с НСПК банку удалось запустить функцию платежей в реальном времени.

На аукционе Christie’s с молотка ушел бриллиант, когда-то принадлежавший Марии Терезе Французской, единственной выжившей дочери Марии-Антуанетты и Людовика XVI. Драгоценность купили почти за $14 млн. Итоговая цена практически втрое превысила стоимость аналогичных ювелирных лотов. Сам покупатель остался анонимным, но среди предполагаемых кандидатур называют коллекционера азиатского происхождения.

Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В первом полугодии этого года вкладчики получат около 4 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн руб. Об этом на ПМЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.