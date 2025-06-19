Глава СК РФ затребовал доклад о нападении собак на подростка в Димитровграде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения бездомных собак на несовершеннолетнего в Ульяновской области. По этому вопросу в центральном аппарате отчитается руководитель регионального Следственного управления Сергей Михайлов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим в эфире федеральных телеканалов сообщалось, что в Димитровграде стая бродячих собак напала на подростка и покусала его. По этому факту СУ СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов