Донской Россельхознадзор одобрил экспорт 1,3 тысячи животных в Грузию

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия одобрило экспорт более 1,3 тыс. голов сельскохозяйственных животных из Ростовской области в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ветеринарный контроль проводился с 2 по 6 июня 2025 года в местах полного таможенного оформления региона. Специалисты проверили десять партий животных — 90 голов крупного рогатого скота и 1,3 тыс. убойных свиней.

По результатам проверки все животные признаны клинически здоровыми. Они были выращены на территории, свободной от заразных и особо опасных болезней.

Разрешение на вывоз оформлено через автоматизированную систему «Аргус».

Валентина Любашенко