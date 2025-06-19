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На Дону собственник может заплатить штраф за зарастание 7 га земли сорняками

Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение земельного законодательства при обследовании сельскохозяйственного участка в Сальском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что 7,1 га угодий заросли сорняками, при этом следов сельскохозяйственной деятельности комиссия не обнаружила.

В отношении собственника, физического лица, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель) и выдано предписание об устранении нарушений.

Константин Соловьев

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