В Челябинске на стройплощадке футбольного манежа рухнул кран

На строительной площадке футбольного манежа в Челябинске упал кран. Пострадавших и повреждений нет, сообщил «Ъ-Южный Урал» представитель подрядной организации «Астрастройинвест».

Инцидент произошел ранним утром 19 июня. В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что вызова на это происшествия не было, подразделения МЧС не привлекались.

«При выполнении строительных работ произошел наклон крановой конструкции. Пострадавших и повреждений нет. Причины произошедшего будут установлены в ходе работы комиссии»,— сообщили в подрядной организации «Астрастройинвест».

Крытый футбольный манеж строят на участке, расположенном на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. Проект реализуется в рамках соглашения Челябинского цинкового завода и министерства спорта Челябинской области. Генеральным подрядчиком является екатеринбургское ООО «Астрастройинвест».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле 2024 года на стройплощадке обрушились перекрытия. Тогда тоже обошлось без пострадавших. Причинами обрушения называли сильный ветер и неисправность домкрата, с помощью которого поднимали конструкцию.