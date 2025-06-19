Глава Роскачества рассказал о сером рынке школьной формы

На рынке школьной формы много несистемных игроков, работающих с дешевыми импортными тканями, рассказал «Ъ» глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, такая форма зачастую отшивается небольшими цехами по договорам со школами.

Продукцию для исследований Роскачество отбирает на открытых вещевых рынках. «И мы встречаем там то, что наши специалисты называют скафандрами. Это форма из ткани, которая не дышит и не пропускает влагу. Она дешевая, но от ношения такой ткани температура тела у ребенка повышается на один градус каждые несколько часов. А дети ведь в школах не только сидят, они еще и на переменах бегают. В скафандре особо не побегаешь»,— отмечает господин Протасов.

Он напомнил, что с 1 сентября в России вступает в силу ГОСТ на школьную форму. Кроме того, с 1 сентября Роскачество запускает сертификацию такой одежды.

Виктория Колганова, Санкт-Петербург