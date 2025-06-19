В Ставрополе построят детский сад на 300 мест

В краевом центре начнется возведение трехэтажного детского сада на улице Южный обход, который сможет принять 300 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Проектирование учреждения завершено, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчика, сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«В нем предусмотрено все необходимое для раннего развития ребенка, как физического, так и психофизиологического. Здесь будет физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков, а также, конечно, пищеблок, блок медицинских помещений, прачечная»,— отметил глава города.

Дошкольное учреждение включит 15 групп, одна из которых будет комбинированного типа для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Параллельно в юго-западном районе Ставрополя продолжается возведение школы на улице Андрея Голуба, рассчитанной на 1550 учащихся. Образовательное учреждение должно снизить нагрузку на действующие школы района.

Николай Аксенов