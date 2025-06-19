Обширная циклоническая депрессия придет в Петербург 19 июня

Петербург 19 июня окажется под влиянием холодной периферии обширной циклонической депрессии. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«В такой ситуации в регионе облачно, пройдут дожди, местами сильные, что существенно ограничит приток солнечного тепла»,— сказал господин Леус.

Столбики термометров покажут 15-17 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что МЧС предупреждало петербуржцев о сильных ливнях 19 июня.

Андрей Маркелов