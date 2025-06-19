Дом купца Пантелеева в Стерлитамаке станет объектом культурного наследия

Построенный в 1908 году Дом купца Леонтия Пантелеева в Стерлитамаке может стать объектом культурного наследия регионального значения, следует из опубликованного для общественных обсуждений проекта приказа Башкультнаследия.

С 1908-го по 1917 год двухэтажное кирпичное здание на Большой Татарской улице, 93 (сейчас — улица 7 ноября, 4) использовалось как жилой дом, а часть помещений сдавалась в аренду приезжавшим на ярмарки. После революции 1917-го года здание было конфисковано.

В 2006 году городская администрация признала дом аварийным и подготовила к сносу, однако в 2017 году Башкультнаследие включило его в число выявленных памятников архитектуры и разрешило отремонтировать.

В 2020 году Стерлитамакский городской суд по иску Башкультнаследия оштрафовал собственника дома — ООО «Фасадные решения» — на 30 тыс. руб. за содержание в ненадлежащем состоянии.

Обсуждения и антикоррупционная экспертиза проекта приказа Башкультнаследия завершатся 26 июня.

Идэль Гумеров