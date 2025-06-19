В центре Ростова сбили электровелосипедиста
Ростове-на-Дону, в районе дома № 4 по ул. Станиславского, водитель Volkswagen Passat сбил электровелосипедиста, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Проесс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области
Вечером 18 июня «водитель автомобиля Volkswagen Passat 1996 г.р., по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении электровелосипеду Kugoo под управлением водителя 1998 г.р. и допустил с ним столкновение»,— рассказали в ведомстве.
В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.