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В центре Ростова сбили электровелосипедиста

Ростове-на-Дону, в районе дома № 4 по ул. Станиславского, водитель Volkswagen Passat сбил электровелосипедиста, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Проесс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Фото: Проесс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Вечером 18 июня «водитель автомобиля Volkswagen Passat 1996 г.р., по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении электровелосипеду Kugoo под управлением водителя 1998 г.р. и допустил с ним столкновение»,— рассказали в ведомстве.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

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