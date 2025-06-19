Производитель металлоизделий построит два склада за 200 млн руб. в Новосибирске

ООО «База—13», занимающаяся металлообработкой и производством металлических изделий, расширит производство за счет строительства двух новых складов. Инвестиции в проект составят 200 млн руб., сообщил «Ъ-Сибирь» учредитель компании Игорь Швец. Разрешение на строительство предприятие получило 17 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно проекту, склады будут возведены в Советском районе по ул. Варшавская. Общая площадь двух комплексов составит 3,5 тыс. кв. м. Ввести объекты в эксплуатацию инвестор планирует в 2026 году. В новых зданиях компания будет осуществлять металлообработку, а также хранить технику и готовый металл.

ООО «База—13» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Компания владеет четырьмя складами общей площадью 6 тыс. кв. м.

Лолита Белова