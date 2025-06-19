Пермский производитель спортивной обуви занялся сборкой велосипедов

Пермский производитель спортивной обуви и туристского инвентаря ООО «Трек» начал выпускать велосипеды. Как свидетельствует информация, размещенная в соцсетях компании, предзаказ на велосипеды закончился 17 июня. Указано также, что сбор осуществляется на территории Перми. Доставка планируется по всей России. Велосипеды выпускаются под брендом Black Aqua, находящимся в портфеле компании уже несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети компании "Трек"

фото: соцсети компании "Трек"



Фабрика «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. Предприятие специализируется на производстве туристской и спортивной обуви, включая фигурные коньки, лыжные ботинки, ледянки и тюбинги.