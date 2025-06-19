Под Астраханью прокуратура добилась восстановления прав детей участника СВО

В Астраханской области благодаря вмешательству надзорного ведомства восстановлены права несовершеннолетних детей участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки по обращению местной жительницы прокуратура Лиманского района выяснила, что с 2009 года женщина проживала с мужчиной в незарегистрированном браке. У них родились двое детей, но в свидетельствах о рождении в графу об отцовстве данные не указали.

Гражданин отправился в зону СВО после заключения контракта с российским оборонным ведомством и погиб в 2024 году. Прокуратура обратилась в Лиманский районный суд с иском об установлении факта отцовства участника СВО для обеспечения несовершеннолетних мерами соцподдержки. Суд удовлетворил требование, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов