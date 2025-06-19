Жителя Краснодара осудили за хищение 8 млн рублей

32-летнего жителя Краснодара признали виновным в хищении 8 млн руб. у клиентов под предлогом изготовления каркасных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с июня 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый заключил с 11 потерпевшими договоры по выполнению моделирования, изготовлению и монтажу каркасных домов. При этом он не намеревался исполнять условия соглашения.

Сейчас ущерб пострадавшим не возмещен. Суд приговорил краснодарца к 8 годам колонии общего режима по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Алина Зорина