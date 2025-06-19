В Краснодаре планируют оштрафовать жителя, ехавшего в трамвае в женской одежде

Сотрудники полиции Краснодара привлекли к административной ответственности 42-летнего жителя Лабинска по подозрению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Основанием для составления протокола по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ стали действия мужчины в общественном транспорте, где он, по данным полиции, находился в женской одежде, передает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как утверждают в ведомстве, поведение правонарушителя, ранее судимого за кражу, «отличалось от общепринятых норм» и, по оценке правоохранителей, могло формировать в обществе стереотипы и интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям. В полиции полагают, что подобные действия «искажают представления о социальной равноценности» традиционных и нетрадиционных форм взаимоотношений.

В случае признания вины мужчине может быть назначен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Материалы дела переданы в суд.

Как уточнили в полиции, незадолго до этого задержанный также стал фигурантом уголовного дела о краже: его подозревают в хищении рыболовной удочки и смесителя из гаражного бокса.

Вячеслав Рыжков