В Краснодаре школьница попала в Книгу рекордов России с трюком в акробатике

Восьмилетняя Мелания Волошун из Краснодара установила новый российский рекорд по воздушной акробатике. Девочка провисела на подъеме ступни одной ноги в воздушной петле 2 минуты и 12 секунд, пишет «“КП”-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это уже второе достижение школьницы. Первый рекорд она поставила в шесть лет, провисев на подъеме ступни одной ноги на воздушном кольце 21 секунду. Мелания Волошун стала единственной двукратной рекордсменкой России в своей возрастной категории.

Девочка начала заниматься танцами с трех лет. В пятилетнем возрасте она попала в цирковую студию «Образцовый мини-цирк "Фантазия"».

Алина Зорина