На Ставрополье 39 ветеранов СВО проходят стажировку в местных администрациях

В Ставропольском крае 39 ветеранов и участников специальной военной операции проходят стажировку в краевых ведомствах и администрациях округов в рамках кадровой программы «Герои Ставрополья». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что военнослужащие изучают работу органов власти, знакомятся с коллективами, участвуют в различных мероприятиях и решают первые профессиональные задачи. Наставниками программы выступают министры и главы территорий.

По словам господина Владимирова, участники подготовят проекты с предложениями по улучшению работы той сферы госуправления, с которой познакомились во время стажировки, а лучшие из них возьмут в работу.

Константин Соловьев