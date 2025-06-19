Ингушетия с начала года отправила в регионы России 760 тонн томатов

Порядка 760 т. томатов поставила Республика Ингушетия в регионы России. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наибольший объем продукции — 500 т. — направили в Московскую область. В Новосибирскую область отгрузили 180 т. томатов, в Свердловскую и Белгородскую области — по 40 тонн.

Уточняется, что специалисты провели проверки товаросопроводительных документов на месте хранения продукции. Лабораторные исследования в Кабардино-Балкарской Республике не выявили карантинных вредных организмов, а всего ведомство выдало 39 карантинных сертификатов.

Константин Соловьев