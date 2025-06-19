С большой осторожностью

Темпы экономического роста Татарстана в 2024 году оказались выше ожиданий, несмотря на высокую ключевую ставку и продолжающееся санкционное давление. При исходной цели в 2,8% промышленность региона выросла на 5%, а ВРП прибавил сразу 1,2 трлн руб. и увеличился до 5,2 трлн. Но после впечатляющего роста, подпитанного федеральными госинвестициями, экономика республики может столкнуться с замедлением, предупреждают «Ъ» аналитики. Риски торможения могут быть связаны с нефтедобычей, оптовой торговлей, сельским хозяйством и строительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2025 года можно ожидать видимого роста экономики Татарстана, но расти быстрыми темпами крупным экономикам действительно сложнее, считает управляющий директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ По итогам 2025 года можно ожидать видимого роста экономики Татарстана, но расти быстрыми темпами крупным экономикам действительно сложнее, считает управляющий директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ

Внимание, прогноз

Татарстанская экономика в последние три года не растеряла ресурсы к росту, считают в правительстве республики. Согласно прогнозу социально-экономического развития РТ на 2025 год и на 2026–2027 годы, ВРП республики должен вырасти на 2,9% — до 5,5 трлн рублей, что соответствует первоначальному федеральному показателю. По итогам 2024 года ВРП вырос на 3,9% — до 5,2 трлн рублей. Умеренная динамика прогнозируется и по росту инвестиций в основной капитал. Запланирован рост на 3,8% — до 1,5 трлн рублей. Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель вырос на 12,1% — до 1,4 трлн рублей, и в нем доминировали частные инвестиции.

На фоне скромных макропараметров выделяется оптимистичный прогноз правительства по росту промышленного производства. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в 2025 году составит более 105% при среднероссийском плановом значении в 102,6%, сообщили «Ъ» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РТ. Для сравнения, в прошлом году промышленность также выросла на 5%, а объем отгруженной продукции составил рекордные 5,6 трлн рублей (правда, нужно учитывать поправку на рост цен продукции с учетом инфляции в 10%).

Без шуток

«Макроэкономический прогноз на 2025 год основан на предельно консервативной оценке развития экономики, — объяснил председатель комитета по бюджету Госсовета РТ Леонид Якунин. — То, что сейчас происходит в мировой экономике, может привести к замедлению темпов. Ждем роста, пусть небольшого. Хорошо, если ВРП республики вырастет хотя бы на 1–2%».

Риски торможения снова могут быть связаны с нефтедобычей, отмечает Леонид Якунин. Так, вклад нефтяной отрасли в ВРП республики за последние три года снизился с 29,8% до 25,6%. Но о прямом выпадении доходов речь не идет. Из-за ограничений ОПЕК+ выручка «Татнефти» не растет и не падает, а варьируется в пределах 2 трлн рублей. Вклад нефтяников в ВРП сокращается на фоне роста отраслей экономики, пояснил депутат.

Руководство республики с большой осторожностью подходит к подготовке экономического прогноза на каждый предстоящий год. Из-за этого фактические цифры часто с ним расходятся на несколько процентных пунктов. Собственно, так случилось в 2024 году, когда фактические результаты в экономике превзошли прогнозные значения Минэкономики РТ. Правда, ближе к концу года вице-премьер-министр экономики Мидхат Шагиахметов выступил в парламенте с пересмотром прогноза социально-экономического развития, приблизив его к реальным цифрам.

Но такой подход власти в целом считают оправданным, так как прогнозные значения ложатся в основу проекта республиканского бюджета и затрагивают финансовые обязательства.

«Финансы — это вещь, над которой шутить нельзя. Лучше иметь дополнительные доходы в течение года, чем дополнительные расходы, по которым нужно искать источники. Сокращать расходы гораздо сложнее и труднее», — поддержал в этом начинании республиканские власти министр финансов России Антон Силуанов на выступлении в Казани.

На кого поставить

Локомотивом экономического роста в Татарстане в прошлом году стало машиностроение. За счет гособоронзаказа отрасль показала рост в 117% — до 1,5 трлн рублей. По словам министра промышленности и торговли Олега Коробченко, вдвое увеличилось производство вертолетов и морских судов. К слову, в отчетности Казанского вертолетного завода говорится, что завод вернулся к ежегодной сборке 60 вертолетов, а объем оборонзаказа составил 15 млрд руб.

Нефтехимия показала рост на 13%, а выручка поднялась почти до 800 млрд рублей. Причем, промышленность вышла на траекторию роста с ноября прошлого года, а до этого отрасль показывала околонулевые значения, следует из данных Татарстанстата.

В дорожном строительстве за счет рекордных бюджетных вливаний в инфраструктуру объём работ вырос на 17,6%. Его вклад в рост ВРП составил 7,3%.

Сельское хозяйство продолжает проседать по сравнению с периодом стабильности до 2022 года: удельный вес в ВРП снизился на один процентный пункт — до 3,9%. Так, малые формы хозяйствования произвели сельхозпродукции в 2024 году на 142 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Но их доля в общем объеме снизилась с 44% до 42% в том числе, из-за сокращения поголовья КРС на 4%, что стало проблемой для отрасли, приводит данные министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Что касается госинвестиций, вливания из федерального бюджета в прошлом году составили рекордные 218 млрд руб., что сказалось на росте ВРП до 5,2 млрд руб. Но в этом году велика вероятность того, что бюджетных инвестиций может не быть, но республиканские власти рассчитывают, что на итоговые цифры окажут положительное влияние заделы предыдущих лет. В нефтехимии драйверами роста могут стать реализованные инвестиционные проекты.

На проектную мощность выходит комплекс «Этилен-600» стоимостью 200 млрд рублей в Нижнекамске, первые продукты начали выходить в начале года. А также в середине года будет запущено производство гексена на «Нижнекамскнефтехиме» стоимостью 23 млрд рублей. Третьим по значимости станет проект Татнефти по производству рециклинговых шин, а также ожидается выход на российский рынок новых моделей автомобильных шин от завода Ikon Tyres во Всеволожске, выкупленные два года назад «Татнефтью» у финского производителя.

По мнению управляющего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, ввод мощностей расширит выпуск нефтехимических продуктов. «Можно ожидать, что в 2025 году промышленное производство в Татарстане продолжит рост опережающими темпами», — отметила эксперт.

Быстрее прочих

Динамика промышленного производства в Татарстане в первом квартале 2025 года подтвердила курс на общий рост. В то время как Минэкономразвития РФ впервые признало спад ВРП в стране, республика снова преподнесла сюрприз. Индекс промышленного производства РТ в I квартале 2025 года составил 106,6% к 1кварталу 2024, а объем отгруженных товаров — 1,38 трлн рублей, следует из данных Татарстанстата (опубликованы 7 мая).

Как и ожидалось, положительную динамику показала химия — производство изделий из пластмасс выросло на 62,8%. «Основными драйверами роста стали нефтегазохимический комплекс, мощности по увеличению глубины переработки нефти и запуск новых производственных линий полимеров на „Нижнекамскнефтехиме“», — сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

«В начале года Татарстан в этот период рос быстрее Нижегородской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского края, — отметила управляющий директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, подъем обусловлен пуском этиленового комплекса, который, скорее всего, будет поддерживать интенсивный рост в течение всего года.

„В январе–феврале индекс выпуска базовых отраслей составил в Татарстане 104,9% в годовом выражении. Динамика этого индекса во многом схожа с динамикой ВРП, поскольку отражает динамику „основных“ отраслей — сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли и транспортировки», — рассуждает Елена Анисимова.

При этом нефтянка снова ушла в минус. «Снижение наблюдается в добыче нефти, оптовой торговле и в строительстве, — констатировала Елена Анисимова. — С учетом достаточной диверсификации можно ожидать видимого роста, но долго расти быстрыми темпами крупным экономикам действительно сложнее, а последние четыре года рост экономики Татарстана был достаточно интенсивным», — заключила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сельское хозяйство Татарстана продолжает проседать по сравнению с периодом стабильности до 2022 года: удельный вес в ВРП по результатам 2024 года снизился на один процентный пункт — до 3,9%

Фото: Минсельхозпрод РТ Сельское хозяйство Татарстана продолжает проседать по сравнению с периодом стабильности до 2022 года: удельный вес в ВРП по результатам 2024 года снизился на один процентный пункт — до 3,9%

Фото: Минсельхозпрод РТ

А жертвы кто?

Главные вызовы для экономики РТ в 2025 году, по мнению профильного министра Мидхата Шагиахметова, — высокая ключевая ставка, которая провоцирует сжатие кредитования, рост долговой нагрузки у предприятий, санкционное давление, которое закрыло доступ к новым технологиям и рынкам сбыта, а также кадровый голод.

Наибольшее негативное влияние окажет ключевая ставка ЦБ. «Большая угроза для инвестиций — высокая ключевая ставка», — сетовал недавно на «чрезмерное охлаждение» российской экономики глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на борьбу с инфляцией, привела к удорожанию кредитов. Текущие уровни процентных ставок в экономике неизбежно приведут к резкому охлаждению кредитного импульса», считают эксперты.

Одной из «жертв» жесткой финансовой политики стал КАМАЗ, понесший финансовые потери в первом квартале. Чистый убыток автопредприятий по РСБУ в январе–марте 2025 года составил 12,46 млрд рублей против прибыли 1,44 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания. Сумма процентов по кредитам приблизилась к 10 млрд руб, отмечает автозавод.

«Особенность нынешнего момента — принципиально иная позиция властей. В ЦБ считают, что слабым компаниям лучше уйти с рынка», — так расценивает политику монетарных властей директор бизнес-направления легковых автомобилей ПАО «КАМАЗ» Елена Фролова. По ее мнению, кризисы отличны друг от друга. «Часто знакомые бизнесмены говорят, мол, мы это мы уже проходили не раз, выкарабкаемся. Однако накачанные в прошлых российских экономических кризисах мускулы сегодня не работают, поскольку ситуация сложилась совсем другая», — отмечает она.

Кроме того, риск снижения финансовой устойчивости Минэкономики РТ видит у предприятий торговли, сельского хозяйства, где затраты на обслуживание кредитов «съедают» всю прибыль.

Медленно и аккуратно

«Мы ожидаем более медленного роста и в РФ, и в Татарстане, как одном из самых развитых регионов России, по причине высоких ставок и неопределенности в мировой экономике», — отметил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, новое снижение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле–сентябре (зависит от динамики инфляции). Экономика почувствует эффект от него к концу года.

«Само снижение будет медленным и аккуратным — поэтому большого эффекта от первых снижений, кроме некоторого роста оптимизма у потребителей и инвесторов, мы не ожидаем. С учетом эффекта базы и большей доли нефтянки и химии в республиканской экономике при росте в стране в 1,5%, разумно ожидать реальный прирост ВВП РТ в 1-1,2%», — заключил эксперт.

Подобная динамика недостаточна для воспроизводства основного капитала — темпы экономического роста не должны быть ниже 3 — 3,5% в год, не раз говорил глава Татарстана. Власти настроены на продолжение привлечения внешних инвестиций. Минэкономики в свою очередь считает важным оптимизировать инвестиционные процедуры. Например, для подключения к сети газоснабжения инвестору в Татарстане приходится ждать почти полтора года, а на получение разрешения на строительство могут уйти 316 дней.

Альфия Гарифуллина