С большой осторожностью
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Темпы экономического роста Татарстана в 2024 году оказались выше ожиданий, несмотря на высокую ключевую ставку и продолжающееся санкционное давление. При исходной цели в 2,8% промышленность региона выросла на 5%, а ВРП прибавил сразу 1,2 трлн руб. и увеличился до 5,2 трлн. Но после впечатляющего роста, подпитанного федеральными госинвестициями, экономика республики может столкнуться с замедлением, предупреждают «Ъ» аналитики. Риски торможения могут быть связаны с нефтедобычей, оптовой торговлей, сельским хозяйством и строительством.
По итогам 2025 года можно ожидать видимого роста экономики Татарстана, но расти быстрыми темпами крупным экономикам действительно сложнее, считает управляющий директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова
Фото: Агентство инвестиционного развития РТ
Внимание, прогноз
Татарстанская экономика в последние три года не растеряла ресурсы к росту, считают в правительстве республики. Согласно прогнозу социально-экономического развития РТ на 2025 год и на 2026–2027 годы, ВРП республики должен вырасти на 2,9% — до 5,5 трлн рублей, что соответствует первоначальному федеральному показателю. По итогам 2024 года ВРП вырос на 3,9% — до 5,2 трлн рублей. Умеренная динамика прогнозируется и по росту инвестиций в основной капитал. Запланирован рост на 3,8% — до 1,5 трлн рублей. Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель вырос на 12,1% — до 1,4 трлн рублей, и в нем доминировали частные инвестиции.
На фоне скромных макропараметров выделяется оптимистичный прогноз правительства по росту промышленного производства. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в 2025 году составит более 105% при среднероссийском плановом значении в 102,6%, сообщили «Ъ» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РТ. Для сравнения, в прошлом году промышленность также выросла на 5%, а объем отгруженной продукции составил рекордные 5,6 трлн рублей (правда, нужно учитывать поправку на рост цен продукции с учетом инфляции в 10%).
Без шуток
«Макроэкономический прогноз на 2025 год основан на предельно консервативной оценке развития экономики, — объяснил председатель комитета по бюджету Госсовета РТ Леонид Якунин. — То, что сейчас происходит в мировой экономике, может привести к замедлению темпов. Ждем роста, пусть небольшого. Хорошо, если ВРП республики вырастет хотя бы на 1–2%».
Риски торможения снова могут быть связаны с нефтедобычей, отмечает Леонид Якунин. Так, вклад нефтяной отрасли в ВРП республики за последние три года снизился с 29,8% до 25,6%. Но о прямом выпадении доходов речь не идет. Из-за ограничений ОПЕК+ выручка «Татнефти» не растет и не падает, а варьируется в пределах 2 трлн рублей. Вклад нефтяников в ВРП сокращается на фоне роста отраслей экономики, пояснил депутат.
Руководство республики с большой осторожностью подходит к подготовке экономического прогноза на каждый предстоящий год. Из-за этого фактические цифры часто с ним расходятся на несколько процентных пунктов. Собственно, так случилось в 2024 году, когда фактические результаты в экономике превзошли прогнозные значения Минэкономики РТ. Правда, ближе к концу года вице-премьер-министр экономики Мидхат Шагиахметов выступил в парламенте с пересмотром прогноза социально-экономического развития, приблизив его к реальным цифрам.
Но такой подход власти в целом считают оправданным, так как прогнозные значения ложатся в основу проекта республиканского бюджета и затрагивают финансовые обязательства.
«Финансы — это вещь, над которой шутить нельзя. Лучше иметь дополнительные доходы в течение года, чем дополнительные расходы, по которым нужно искать источники. Сокращать расходы гораздо сложнее и труднее», — поддержал в этом начинании республиканские власти министр финансов России Антон Силуанов на выступлении в Казани.
На кого поставить
Локомотивом экономического роста в Татарстане в прошлом году стало машиностроение. За счет гособоронзаказа отрасль показала рост в 117% — до 1,5 трлн рублей. По словам министра промышленности и торговли Олега Коробченко, вдвое увеличилось производство вертолетов и морских судов. К слову, в отчетности Казанского вертолетного завода говорится, что завод вернулся к ежегодной сборке 60 вертолетов, а объем оборонзаказа составил 15 млрд руб.
Нефтехимия показала рост на 13%, а выручка поднялась почти до 800 млрд рублей. Причем, промышленность вышла на траекторию роста с ноября прошлого года, а до этого отрасль показывала околонулевые значения, следует из данных Татарстанстата.
В дорожном строительстве за счет рекордных бюджетных вливаний в инфраструктуру объём работ вырос на 17,6%. Его вклад в рост ВРП составил 7,3%.
Сельское хозяйство продолжает проседать по сравнению с периодом стабильности до 2022 года: удельный вес в ВРП снизился на один процентный пункт — до 3,9%. Так, малые формы хозяйствования произвели сельхозпродукции в 2024 году на 142 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Но их доля в общем объеме снизилась с 44% до 42% в том числе, из-за сокращения поголовья КРС на 4%, что стало проблемой для отрасли, приводит данные министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Что касается госинвестиций, вливания из федерального бюджета в прошлом году составили рекордные 218 млрд руб., что сказалось на росте ВРП до 5,2 млрд руб. Но в этом году велика вероятность того, что бюджетных инвестиций может не быть, но республиканские власти рассчитывают, что на итоговые цифры окажут положительное влияние заделы предыдущих лет. В нефтехимии драйверами роста могут стать реализованные инвестиционные проекты.
На проектную мощность выходит комплекс «Этилен-600» стоимостью 200 млрд рублей в Нижнекамске, первые продукты начали выходить в начале года. А также в середине года будет запущено производство гексена на «Нижнекамскнефтехиме» стоимостью 23 млрд рублей. Третьим по значимости станет проект Татнефти по производству рециклинговых шин, а также ожидается выход на российский рынок новых моделей автомобильных шин от завода Ikon Tyres во Всеволожске, выкупленные два года назад «Татнефтью» у финского производителя.
По мнению управляющего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, ввод мощностей расширит выпуск нефтехимических продуктов. «Можно ожидать, что в 2025 году промышленное производство в Татарстане продолжит рост опережающими темпами», — отметила эксперт.
Быстрее прочих
Динамика промышленного производства в Татарстане в первом квартале 2025 года подтвердила курс на общий рост. В то время как Минэкономразвития РФ впервые признало спад ВРП в стране, республика снова преподнесла сюрприз. Индекс промышленного производства РТ в I квартале 2025 года составил 106,6% к 1кварталу 2024, а объем отгруженных товаров — 1,38 трлн рублей, следует из данных Татарстанстата (опубликованы 7 мая).
Как и ожидалось, положительную динамику показала химия — производство изделий из пластмасс выросло на 62,8%. «Основными драйверами роста стали нефтегазохимический комплекс, мощности по увеличению глубины переработки нефти и запуск новых производственных линий полимеров на „Нижнекамскнефтехиме“», — сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.
«В начале года Татарстан в этот период рос быстрее Нижегородской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского края, — отметила управляющий директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, подъем обусловлен пуском этиленового комплекса, который, скорее всего, будет поддерживать интенсивный рост в течение всего года.
„В январе–феврале индекс выпуска базовых отраслей составил в Татарстане 104,9% в годовом выражении. Динамика этого индекса во многом схожа с динамикой ВРП, поскольку отражает динамику „основных“ отраслей — сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли и транспортировки», — рассуждает Елена Анисимова.
При этом нефтянка снова ушла в минус. «Снижение наблюдается в добыче нефти, оптовой торговле и в строительстве, — констатировала Елена Анисимова. — С учетом достаточной диверсификации можно ожидать видимого роста, но долго расти быстрыми темпами крупным экономикам действительно сложнее, а последние четыре года рост экономики Татарстана был достаточно интенсивным», — заключила она.
Сельское хозяйство Татарстана продолжает проседать по сравнению с периодом стабильности до 2022 года: удельный вес в ВРП по результатам 2024 года снизился на один процентный пункт — до 3,9%
Фото: Минсельхозпрод РТ
А жертвы кто?
Главные вызовы для экономики РТ в 2025 году, по мнению профильного министра Мидхата Шагиахметова, — высокая ключевая ставка, которая провоцирует сжатие кредитования, рост долговой нагрузки у предприятий, санкционное давление, которое закрыло доступ к новым технологиям и рынкам сбыта, а также кадровый голод.
Наибольшее негативное влияние окажет ключевая ставка ЦБ. «Большая угроза для инвестиций — высокая ключевая ставка», — сетовал недавно на «чрезмерное охлаждение» российской экономики глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на борьбу с инфляцией, привела к удорожанию кредитов. Текущие уровни процентных ставок в экономике неизбежно приведут к резкому охлаждению кредитного импульса», считают эксперты.
Одной из «жертв» жесткой финансовой политики стал КАМАЗ, понесший финансовые потери в первом квартале. Чистый убыток автопредприятий по РСБУ в январе–марте 2025 года составил 12,46 млрд рублей против прибыли 1,44 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания. Сумма процентов по кредитам приблизилась к 10 млрд руб, отмечает автозавод.
«Особенность нынешнего момента — принципиально иная позиция властей. В ЦБ считают, что слабым компаниям лучше уйти с рынка», — так расценивает политику монетарных властей директор бизнес-направления легковых автомобилей ПАО «КАМАЗ» Елена Фролова. По ее мнению, кризисы отличны друг от друга. «Часто знакомые бизнесмены говорят, мол, мы это мы уже проходили не раз, выкарабкаемся. Однако накачанные в прошлых российских экономических кризисах мускулы сегодня не работают, поскольку ситуация сложилась совсем другая», — отмечает она.
Кроме того, риск снижения финансовой устойчивости Минэкономики РТ видит у предприятий торговли, сельского хозяйства, где затраты на обслуживание кредитов «съедают» всю прибыль.
Медленно и аккуратно
«Мы ожидаем более медленного роста и в РФ, и в Татарстане, как одном из самых развитых регионов России, по причине высоких ставок и неопределенности в мировой экономике», — отметил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, новое снижение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле–сентябре (зависит от динамики инфляции). Экономика почувствует эффект от него к концу года.
«Само снижение будет медленным и аккуратным — поэтому большого эффекта от первых снижений, кроме некоторого роста оптимизма у потребителей и инвесторов, мы не ожидаем. С учетом эффекта базы и большей доли нефтянки и химии в республиканской экономике при росте в стране в 1,5%, разумно ожидать реальный прирост ВВП РТ в 1-1,2%», — заключил эксперт.
Подобная динамика недостаточна для воспроизводства основного капитала — темпы экономического роста не должны быть ниже 3 — 3,5% в год, не раз говорил глава Татарстана. Власти настроены на продолжение привлечения внешних инвестиций. Минэкономики в свою очередь считает важным оптимизировать инвестиционные процедуры. Например, для подключения к сети газоснабжения инвестору в Татарстане приходится ждать почти полтора года, а на получение разрешения на строительство могут уйти 316 дней.