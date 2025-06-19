УФАС проверяет отключение от электроснабжения объектов сотовой связи в Березниках

В Пермское УФАС поступила жалоба ООО «Т2 Мобайл» на прекращение электроснабжения базовой станции сотовой связи вблизи Березников. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. По данным заявителя, питающая объект связи энергосеть, принадлежащая бывшей сетевой организации ООО «ЦЭС», находится в аварийном состоянии. В результате — мобильная связь сотовых операторов несколько месяцев полностью отключена и недоступна для абонентов.

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В ведомстве отметили, что электросеть находится в ненадлежащем состоянии из-за разногласий между ООО «ЦЭС» и ПАО «Россети Урал», которые не могут прийти к соглашению относительно порядка передачи оборудования. «Россети Урал» является системообразующей сетевой организацией в Прикамье. Пермское УФАС инициировало проверку, истребовав объяснения по обстоятельствам у обеих организаций.

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ПАО «Россети Урал», «ЦЭС» должна была передать электросетевое имущество до 28 марта 2025 года, однако до настоящего времени этого не произошло. Для разрешения ситуации «Россети Урал» обратились к «ЦЭС» с исковым заявлением в краевой арбитражный суд. Соответствующее обращение также было направлено в прокуратуру. «После передачи электросетевого имущества с соблюдением всех требований закона, “Россети Урал” готова приступить к его обслуживанию и эксплуатации», — подчеркнули в компании.

Если факты нарушений законодательства подтвердятся, виновным лицам могут назначить штраф до 1 млн руб.