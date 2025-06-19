В Ульяновске полиция поймала на Волге браконьеров с 1000 раков

В Ульяновске полицейские изъяли более 1 тыс. раков у браконьеров на Волге. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Браконьеров обнаружили во время патрулирования: правоохранители заметили подозрительное маломерное судно. При проверке документов у граждан, управлявших моторной лодкой, полицейские нашли две емкости, прикрытые куртками.

В ходе разбирательства выяснилось, что браконьеры с помощью раколовок выловили более 1 тыс. раков. Полицейские изъяли 25 орудий лова. Ущерб государству составил свыше 130 тыс. руб. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 256 Уголовного кодекса РФ.

Георгий Портнов