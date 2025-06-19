В Магнитогорске за коррупцию будут судить директора учебного центра «Лидер плюс»

Следователи Челябинской области завершили расследование уголовного дела директора автономной некоммерской организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр "Лидер плюс"» (Магнитогорск). Его обвиняют в получении коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в 2021-2022 годах директор учебного центра получил от 33 человек деньги общей суммой более 520 тыс. руб. Взамен он выдал им свидетельства о профессиональной переподготовке по специальностям, связанным с вождением спецтехники, считает следствие. Фактически эти люди обучение не проходили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором АНО «Учебный центр "Лидер плюс"» с 2015 года является Вячеслав Зиновенков.

Следователи арестовали автомобиль обвиняемого — Lexus NX 200 стоимостью более 1,7 млн руб. Материалы расследования направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска.

Ольга Воробьева