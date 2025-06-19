ФСБ задержала жителя Челябинской области за призывы к экстремизму

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в деятельности экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Подозреваемого обнаружили в мае этого года. По версии следствия, южноуралец, «осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий», разместил в интернете материалы с призывами к экстремистской деятельности. По данным УФСБ, подозреваемый является сторонником экстремисткой организации, члены которой не признают юрисдикцию суда и легитимность российского законодательства.

Задержанному предъявлено обвинение. Сотрудники УФСБ устанавливают и документируют иные возможные факты его противоправной деятельности.