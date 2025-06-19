Рейс из Челябинска в Египет вновь задержали

Второй рейс Челябинск — Шарм-эль-Шейх задержали в региональном центре. Информация о переносе полета опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Самолет авиакомпании Almasria Airlines должен был отправиться в 4:00 19 июня. Время вылета сместилось на 11:30.

Вчера, 18 июня, рейс из Челябинска в Египет задержали на сутки. Отправку назначали на 1:20, но потом несколько раз переносили. В гостинице разместили 106 пассажиров, ситуацией заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. В итоге самолет вылетел следующей ночью в 1:05.

Виталина Ярховска