Герой РФ стал почетным гражданином Гайн

Дума Гайнского муниципального округа присвоила звание Почетного гражданина Герою Российской Федерации Андрею Еланскому, сообщает телеграм-канал «На местах». Как говорится в сообщении, Андрей Еланский является уроженцем поселка Усть-Черная. В 2023-2024 годах принимал участие в боевых действиях в зоне СВО. За проявленное мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. Сейчас господин Еланский участвует в проведении уроков мужества для детей и патриотических мероприятий в Гайнском округе.

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