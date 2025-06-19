Проект «Пермь-Сити» будет реализовывать структура «Кортроса»

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на ул. Локомотивной (застройка «Пермь-Сити») признан несостоявшимся, договор будет заключен с единственным участником, допущенным до него, сообщает «Новый Компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: архитектурное бюро «МЛА+» Фото: Фото: архитектурное бюро «МЛА+»

Напомним, к участию в аукционе на право комплексного развития территории по ул. Локомотивной в Перми допущен только один девелопер — пермское ООО «Специализированный застройщик “Квартал 90”» (структура ГК «Кортрос»). Также на аукцион заявлялось московское ООО «ТЭН-Инвест», однако к участию компанию не допустили из-за несоответствия установленным требованиям. Группа ТЭН — московский девелопер коммерческой и жилой недвижимости. Начальная цена лота – 14,099 млн руб.

Ранее в компании говорили о намерениях построить по ул. Локомотивной жилые высотные объекты в 100–150 м. В ноябре прошлого года девелопер, представлявший на градсовете концепцию реновации микрорайона, презентовал и свое видение комплекса «Пермь-Сити». По задумке «Кортроса», ансамбль будет состоять из высотных объектов, объединенных одной архитектурной идеей.

Весной «Ъ-Прикамье» сообщал, что региональное минимущества выставило на торги право комплексного развития территории в 2,5 га в пермском микрорайоне Дома культуры железнодорожников, на месте бывшего Товарного двора. На участке по ул. Локомотивной должен появиться высотный МФК с гостиницей 4–5 звезд со спа-зоной и бассейном, конференц-залами, офисными и торговыми площадями, видовым рестораном и прочим. Предельная высота зданий не должна превышать 119 м, таким образом, более ранние планы властей о возведении в этой локации высотного комплекса «Пермь-Сити» будут реализованы.