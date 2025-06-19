Аэропорт Волгограда возобновил работу

Временные ограничения на прием и отправку самолетов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. Аэропорт не работал более двух с половиной часов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Ограничения в аэропорту вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Также приостановил работу аэропорт Калуги.