В центре Ростова-на-Дону ночью загорелась крыша жилого дома

На проспекте Буденновский, 52 в Ростове-на-Дону этой ночью произошло возгорание кровли жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии в шестиэтажном строении поступила в 00:55. Уточняется, в 01:23 огонь ликвидировали на 50 кв. м. В администрации города сообщили, что для жителей дома открыли пункты временного размещения. Сегодня в 10:00 власти проведут совещание с жильцами в здании администрации Ленинского района.

Константин Соловьев