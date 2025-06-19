В Челябинской области построят придорожную гостиницу за 220 млн рублей

На территории Челябинской области построят придорожную путевую гостиницу за 220 млн руб. Соглашение об этом подписали губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ООО «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В отеле под названием «3А Челябинск» планируют создать комфортные условия для кратковременного проживания автотуристов. Запустить объект рассчитывают в 2027 году. Объем инвестиций оценивается в 220 млн руб. Где расположат гостиницу, пока неизвестно.

Федеральный застройщик «ТриА Девелопмент» развивает сеть путевых отелей по всей стране под брендом «3А», ориентированных на активных путешественников. До конца июня в ней будет насчитываться 11 гостиниц. А до конца года планируется возвести еще девять объектов.

Виталина Ярховска