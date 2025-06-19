Двое детей пострадали при столкновении четырех автомобилей в Севастополе

В Севастополе произошло столкновение четырех автомобилей, в результате аварии госпитализировали водителя и двух детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

ДТП произошло на улице Правды в 18:45. По данным Госавтоинспекции, 57-летний водитель, находившийся за рулем Chery, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi под управлением 39-летней местной жительницы. После первого столкновения Chery продолжил движение и ударил Fiat. Затем Chery и Fiat столкнулись со Skoda, находившейся на второстепенной дороге.

В результате аварии водителя Fiat госпитализировали. Дети, находившиеся в салоне этого автомобиля, в возрасте двух месяцев и 11 лет, доставлены в медучреждение для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение. По факту ДТП проводится проверка.

Алина Зорина