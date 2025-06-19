В Кузбассе с 1 июля поднимут розничные цены на газ

Региональная энергетическая компания (РЭК) Кузбасса утвердила новые розничные цены на газ. С 1 июля 2025 года стоимость 1 куб. м топлива в регионе составит 8,12 руб., следует из постановления организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В документе указывается, что повышение коснется некоммерческого использования газа жителями «для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)».

В прошлый раз индексация цен на газ в Кузбассе была проведена 1 июля 2024 года. Тогда РЭК утвердила стоимость ресурса на уровне 7,38 руб. за куб. м.

Александра Стрелкова