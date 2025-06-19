«Черные» лесорубы в Томской области спилили лес на 62 млн рублей

В Томской области завели уголовное дело о незаконной рубке леса. В нем фигурируют руководитель коммерческой фирмы по заготовке древесины и и.о. главного лесничего Первомайского района, сообщает ресурс МВД медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным полиции, предприниматель подготавливал липовые договоры, якобы заключенные с жителями района на вырубку леса для бытовых нужд, в которых подделывал их подписи. Сотрудник лесничества визировал документы и на их основании отводил наделы в лесах.

В результате на площади свыше 10 тыс. га было незаконно вырублено более 4,5 тыс. кубометров осины, березы, сосны. Нелегально заготовленную древесину злоумышленники реализовывали не нуждающимся гражданам, а продавали третьим лицам. Государственному лесному фонду причинен ущерб на сумму более 62 млн руб.

Подозреваемые задержаны. В ходе обысков по местам проживания и работы «чёрных лесорубов» изъяты документация и компьютерная техника.

Илья Николаев